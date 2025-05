Polícia do RJ desmantela esquema de fornecimento de armas para o Comando Vermelho Armas apreendidas em Americana seriam entregues a traficantes do Rio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 01h27 (Atualizado em 17/05/2025 - 01h27 ) twitter

Suspeitos presos por fornecer armas para o Comando Vermelho usavam venda legal, aponta polícia do RJ

A Polícia do Rio de Janeiro investiga um esquema onde armas compradas legalmente por empresários eram desviadas para o Comando Vermelho. Mais de 200 armas e 40 mil munições foram apreendidas em Americana, São Paulo, prontas para serem enviadas a traficantes cariocas.

Eduardo Bazzana, dono de um clube de tiro e loja de armas, foi preso acusado de fornecer armamentos ao grupo criminoso. Ele teria recebido quase R$ 53 mil de Luiz Carlos Rodrigues, ligado ao tráfico na zona oeste do Rio. A defesa de Bazzana contesta a legalidade da apreensão.

Jonnatan Ianowich também foi detido na operação por suspeita de lavar dinheiro através de obras de arte. A polícia encontrou mais armamentos em uma fazenda no interior do Rio pertencente a ele, fortalecendo as suspeitas sobre seu papel na lavagem de dinheiro para a facção criminosa.

Assista em vídeo - Suspeitos presos por fornecer armas para o Comando Vermelho usavam venda legal, aponta polícia do RJ

