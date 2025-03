Polícia do RJ ouve síndico e funcionária do prédio onde queda de pilastra matou uma menina de 7 anos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 21h49 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia do Rio ouviu o síndico e funcionários do prédio onde uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por uma pilastra de concreto. O corpo de Maria Luisa Oldembergas foi cremado nesta quinta (6), em cerimônia restrita a familiares e amigos. Técnicos do Conselho Regional de Engenharia tiraram fotos e analisaram a planta da estrutura, que continua isolada. Para eles, uma reforma realizada, no ano passado, pode ter mascarado problemas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD