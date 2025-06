Polícia do RJ prende grupo por golpes em idosos via falsa central bancária Quadrilha usava central telefônica falsa para obter dados e realizar empréstimos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h54 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h54 ) twitter

Polícia do RJ prende dez pessoas por aplicar golpes em idosos

No Rio de Janeiro, dez pessoas foram presas por aplicar golpes em idosos através de uma falsa central telefônica. Os golpistas se passavam por funcionários bancários e ofereciam ajuda para negociar dívidas, visando principalmente aposentados ou pensionistas.

Com um roteiro detalhado, os criminosos solicitavam dados pessoais sob o pretexto de exigências contratuais e normas do Banco Central. De posse dessas informações, realizavam empréstimos fraudulentos em nome das vítimas. A quadrilha preferia alvos fora do Rio de Janeiro para dificultar a ação policial interestadual.

Os detidos responderão por associação criminosa e tentativa de estelionato. As autoridades ainda investigam o valor total arrecadado pela quadrilha, mas indicam que as operações envolveram montantes significativos devido à quantidade de empréstimos realizados.

