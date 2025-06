Polícia Federal desmantela quadrilha que prendia cartões em caixas eletrônicos Operação ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo; R$120 mil foram apreendidos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h36 ) twitter

A Polícia Federal realizou uma operação para desmantelar uma quadrilha que instalava dispositivos em caixas eletrônicos para prender cartões de clientes. Após prender os cartões, os criminosos abordavam as vítimas fingindo oferecer ajuda e forneciam o número de uma falsa central telefônica. Dessa forma, conseguiam roubar senhas e dados pessoais para realizar transações financeiras fraudulentas.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, após a prisão em flagrante de três suspeitos no ano anterior. Durante a operação, foram apreendidos R$120 mil na residência de um dos investigados. Todo o material recolhido foi encaminhado para análise pericial.

A Caixa Econômica Federal declarou estar colaborando com as investigações e destacou seus esforços para aprimorar a segurança das transações financeiras. As autoridades recomendam que clientes não aceitem ajuda de desconhecidos em caixas eletrônicos e procurem funcionários devidamente identificados para assistência.

