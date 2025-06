Empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos pode ter sido agredido por seguranças

Depois de uma série de depoimentos a polícia deve se concentrar em uma hipótese para explicar a morte do empresário Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos. De acordo com a investigação, ele pode ter sido agredido por seguranças depois de ter acessado um local não permitido. Segundo a polícia, o carro dele estava em um estacionamento não oficial, no Kartódromo. Ele pode ter sido morto justamente por ter entrado em uma área proibida para cortar caminho e chegar até onde o carro estava estacionado.



