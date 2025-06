Polícia Federal inaugura novas bases na Amazônia e no Pantanal Drones ajudam a identificar responsáveis por incêndios florestais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF abre novas bases na Amazônia e no Pantanal para combater incêndios

A Polícia Federal inaugurou duas novas bases operacionais na Amazônia e no Pantanal para combater incêndios florestais. Drones estão sendo utilizados para investigar as áreas devastadas pelo fogo e identificar os responsáveis pelas queimadas.

No ano passado, a Polícia Federal abriu 138 inquéritos sobre incêndios, três vezes mais do que em 2023. Este ano, já foram iniciadas 42 investigações. Segundo o relatório do MapBiomas, em 2024, cerca de 30 milhões de hectares foram destruídos pelo fogo no Brasil, uma área equivalente ao território da Itália.

A operação visa prevenir a propagação de queimadas ilegais durante o inverno seco. A Polícia Federal trabalha em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente para concluir inquéritos pendentes. No ano passado, essa parceria resultou em 29 mandados de busca e apreensão, além de 19 prisões e a apreensão de mais de R$ 400 milhões. Para este ano de 2025, espera-se reduzir a incidência de incêndios e agilizar as investigações.

Assista ao vídeo - PF abre novas bases na Amazônia e no Pantanal para combater incêndios

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!