Polícia investiga morte de professora encontrada em Interlagos (SP) Corpo de Fernanda Bonin foi localizado próximo ao autódromo da capital paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h03 )

A polícia está investigando as circunstâncias da morte de Fernanda Bonin, uma professora de matemática encontrada morta em um terreno próximo ao autódromo de Interlagos, em São Paulo. Fernanda, de 42 anos, havia saído de casa para buscar os filhos e encontrar a companheira, cujo carro teve problemas mecânicos a poucos quilômetros.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio onde Fernanda morava mostraram a professora no elevador, aparentemente trocando mensagens. Ela deixou o local por volta das 19 horas de domingo, mas não chegou ao ponto combinado com sua companheira. Fernanda foi encontrada morta no dia seguinte e a investigação aponta indícios de estrangulamento. O carro da professora não foi localizado e a polícia considera as hipóteses de latrocínio ou homicídio.

O velório e enterro da professora ocorreram em Santo André, na Grande São Paulo. As cerimônias foram restritas à família e amigos.

Assista em vídeo - Polícia investiga morte de professora encontrada em terreno baldio em SP

