Polícia investiga morte misteriosa de empresário em Interlagos Câmeras de segurança e celular podem desvendar caso de Adalberto Júnior JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h10 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h10 )

Polícia analisa câmeras de segurança do Autódromo de Interlagos para investigar morte de empresário

A polícia de São Paulo está investigando a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado em uma área em obras no Autódromo de Interlagos. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para esclarecer o ocorrido, enquanto dados de geolocalização do celular da vítima podem ser cruciais para a investigação.

Adalberto Júnior, de 36 anos, desapareceu após participar de um evento de motociclismo. Seu corpo foi descoberto dias depois em um buraco estreito, sem calças e calçados, mas com capacete. A câmera que estava acoplada ao capacete ainda não foi encontrada. A autópsia preliminar não revelou lesões externas aparentes, levando a polícia a realizar exames complementares.

O celular de Adalberto estava junto ao corpo e está sob análise para ajudar a reconstruir seus últimos passos. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso e está cercado, levantando mais dúvidas sobre como ele chegou ali. Testemunhas relataram que Adalberto consumiu álcool e maconha no evento, mas não houve relatos de brigas. A polícia continua a busca por respostas.

