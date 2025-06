Corpo de empresário encontrado morto em buraco no Autódromo de Interlagos é enterrado na Grande SP

Foi enterrado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, o corpo do empresário Adalberto Júnior, encontrado morto em um buraco de uma área em obras no Autódromo de Interlagos. Peritos ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que ele foi colocado sem vida no buraco. O corpo de Adalberto Júnior foi encontrado apenas com a jaqueta e alguns pertences. Hoje (4), o cão farejador da Guarda Civil fez varreduras pelo local. Uma calça foi encontrada em uma lixeira de uma rua perto do Autódromo. A peça irá passar por perícia para determinar se pertencia ao empresário. Os exames preliminares do IML apontaram a presença de álcool no corpo.



