Polícia mapeia autódromo de Interlagos após morte de empresário

Polícia faz mapeamento do autódromo de Interlagos para refazer os últimos passos de empresário morto

Delegados e investigadores voltaram ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para refazer o possível trajeto percorrido por Adalberto Júnior antes de ser encontrado morto. O objetivo é esclarecer os últimos momentos do empresário de 36 anos, cujo corpo foi localizado em uma obra no local.

O mapeamento realizado pelos agentes inclui trajetos que Adalberto pode ter seguido, indicados por linhas de cores diferentes. O empresário desapareceu durante um evento de motociclismo, e seu corpo foi encontrado quatro dias depois. Cinco seguranças que estavam no local prestaram depoimentos como testemunhas na delegacia de homicídios para esclarecer se houve algum conflito envolvendo Adalberto.

A investigação busca respostas sobre a origem do sangue encontrado no carro do empresário e o paradeiro de seus pertences, como calças, botas e câmera. Imagens mostram Rafael Aliste, amigo de Adalberto, chegando em casa no dia do desaparecimento. Ele relatou que ambos consumiram álcool e maconha, mas não houve desentendimentos antes de se separarem.

