Polícia mineira desmantela quadrilha de falsos leilões online 24 presos e centenas de vítimas em operação contra fraudes virtuais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende 24 suspeitos de quadrilha que promovia falsos leilões de veículos na internet

A Polícia de Minas Gerais prendeu 24 suspeitos envolvidos em uma organização criminosa que realizava falsos leilões de veículos pela internet. A operação faz parte da segunda fase da Martelo Virtual e revelou que cerca de 250 pessoas foram vítimas do golpe em oito estados brasileiros.

Os criminosos criavam sites fraudulentos que imitavam plataformas legítimas de leilões. As vítimas eram atraídas por ofertas aparentemente vantajosas e instruídas a realizar pagamentos via PIX. Além das prisões, a polícia bloqueou 86 imóveis e apreendeu 506 veículos associados aos investigados.

A investigação começou há aproximadamente um ano após uma denúncia em Frutal, no Triângulo Mineiro. Descobriu-se que a quadrilha operava em várias regiões do país e usava lojas de veículos para lavar o dinheiro obtido com as fraudes.

Assista em vídeo - Polícia prende 24 suspeitos de quadrilha que promovia falsos leilões de veículos na internet

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!