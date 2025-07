Polícia prende cinco suspeitos de roubo de cargas em São Paulo Quadrilha atuava em rodovias próximas ao Porto de Santos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 22h34 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h34 ) twitter

Polícia prende membros de quadrilha de roubo de cargas que atuava em rodovias de SP

Cinco pessoas foram presas em uma operação contra o roubo de cargas em São Paulo. A quadrilha operava em rodovias que dão acesso ao Porto de Santos e estava sob monitoramento há mais de um mês. A investigação levou a polícia a sete endereços em Diadema, região metropolitana.

Os suspeitos presos têm ligações com uma facção criminosa envolvida no roubo e distribuição de bebidas. As mercadorias roubadas eram vendidas em adegas controladas pelo crime organizado e usadas para abastecer eventos na região. Esses roubos também financiavam atividades criminosas e fortaleciam a influência da facção em bairros de Diadema.

Durante a operação, dois suspeitos conseguiram fugir e estão sendo procurados. O Estado de São Paulo lidera as estatísticas nacionais de roubos de carga, com mais de 1.600 ocorrências entre janeiro e maio deste ano. Em muitos casos, motoristas foram feitos reféns. A operação resultou na apreensão de veículos, celulares e na recuperação das mercadorias roubadas.

