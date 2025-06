Polícia prende suspeitos de receptação de cabos de cobre no Rio Operação mira empresas de reciclagem e revela esquema bilionário JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h55 ) twitter

Quatro homens são presos no RJ suspeitos de receptar fios de cobre de concessionárias de energia

Quatro homens foram detidos no Rio de Janeiro sob suspeita de envolvimento na receptação de fios de cobre desviados de concessionárias de energia. A investigação revelou um aumento de 142% nos registros desse crime em comparação ao ano anterior. A operação policial focou em grandes empresas de reciclagem, e as apurações indicaram que o esquema movimentou cerca de R$ 2,5 bilhões nos últimos três anos.

Durante a operação, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. Em um dos locais, os agentes encontraram um caminhão de uma empresa recicladora usado para transportar os cabos furtados. Os materiais eram misturados para parecerem legais e enviados a siderúrgicas, que os compravam como matéria-prima.

Esse crime afeta não apenas o estado do Rio, mas também clientes de concessionárias em São Paulo e no Ceará, com cerca de 170 mil pessoas impactadas. Além disso, a operação incluiu buscas em endereços de empresários suspeitos de participação na organização criminosa.

