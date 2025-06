Justiça Militar de SP decide exonerar PM acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô

O Tribunal de Justiça militar de São Paulo decidiu, por unanimidade, exonerar o PM, Henrique Veloso, acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô, em agosto de 2022, durante uma discussão num show na capital paulista. Dois caminhões colidiram e tombaram na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na grande São Paulo. A carga de frutas de um dos veículos ficou espalhada pelo local. Os motoristas foram socorridos com ferimentos leves. Uma das faixas da rodovia ficou interditada e provocou um congestionamento de 13 quilômetros nesta manhã. O jogador de futebol francês, Dimitri Payet, ex-Vasco, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por violência psicológica contra uma advogada. Eles mantiveram um relacionamento extraconjugal, por seis meses. Payet nega ter cometido qualquer crime.



