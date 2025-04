Polícia realiza operação contra crimes digitais em SP e DF Cinco suspeitos de se passar por funcionários de bancos são presos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h33 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h33 ) twitter

Polícia faz operação contra crimes digitais em São Paulo e no Distrito Federal

Nesta quarta-feira, uma operação policial foi deflagrada para combater crimes digitais em São Paulo e no Distrito Federal. Cinco indivíduos foram presos sob suspeita de se passar por funcionários de instituições financeiras para enganar clientes, resultando em prejuízos significativos, com uma vítima perdendo R$ 900 mil.

A operação ocorreu durante a madrugada em São Vicente, Itanhaém e no Distrito Federal, com mandados de prisão sendo cumpridos. Entre os detidos está a esposa do líder do grupo, capturada na capital paulista um dia após a prisão do marido em Mairiporã. Durante a ação, foram apreendidos um carro de luxo, celulares, máquinas e cartões.

As investigações revelaram que os suspeitos contatavam as vítimas alegando que seus cartões haviam sido clonados e que um delegado estava ciente da fraude. Enganadas, as vítimas entregavam cartões e celulares a motoboys enviados pelos criminosos. O grupo usava essas informações para realizar transações fraudulentas e orientava as vítimas a não comentar o caso com terceiros sob o pretexto de possíveis envolvimentos de conhecidos.

A investigação começou há cinco meses e continua em busca de outros membros da quadrilha.

