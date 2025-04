Policiais civis são presos por extorsão a funkeiros em Santo André (SP) Investigadores exigiram propina de R$ 200 mil a um dos artistas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h37 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais são presos por extorquir dinheiro de funkeiros que vendiam rifas na internet

Quatro policiais civis do Sexto Distrito Policial de Santo André foram presos sob suspeita de extorquir dinheiro de artistas do funk que vendiam rifas pela internet. As prisões foram realizadas pela Polícia Federal, que conduziu os detidos à sede da corporação antes de transferi-los para a Corregedoria da Polícia Civil. Os policiais envolvidos foram identificados como Fábio Fava, Adriano Bezerra, Magali Rodrigues e Múcio Ladeira.

De acordo com o grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público, os suspeitos integravam uma organização criminosa com hierarquia definida para praticar corrupção passiva. Em vez de investigarem a legalidade das rifas vendidas nas redes sociais, os agentes exigiam propina dos músicos e seus advogados para interromper as apurações sobre atividades ilícitas como jogos de azar e lavagem de dinheiro.

O inquérito revela casos de extorsão contra os MCs Brisola, GH do 7 e Paiva, todos com grande presença nas redes sociais. Conversas interceptadas mostram que MC Brisola relatou a um empresário que os agentes solicitaram R$ 200 mil, mas ele teria oferecido apenas R$ 20 mil.

A operação atual é um desdobramento de uma investigação da Polícia Federal iniciada em 2021, que examinava conexões entre produtoras de funk e o PCC. Além das prisões, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região metropolitana de São Paulo. A defesa dos policiais presos não foi localizada para comentar o caso.

‌



Assista em vídeo - Policiais são presos por extorquir dinheiro de funkeiros que vendiam rifas na internet

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!