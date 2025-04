Primeira turma do STF forma maioria a favor da condenação de mulher que pichou a estátua da Justiça

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. A mulher é acusada de pichar a estátua da Justiça, em frente ao STF, durante os atos de 8 de janeiro. Ela responde por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, propôs pena de 14 anos de prisão. Já o ministro Luiz Fux divergiu e votou por uma pena de um ano e seis meses.



