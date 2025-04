Brasil inicia mutirão de vacinação neste sábado (26) junto com outros países do continente americano

O Brasil inicia neste sábado (26) um mutirão de vacinação que será feito ao mesmo tempo em vários países do continente americano. A medida é importante devido aos índices de imunização de crianças, abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A região Norte tem os menores índices de imunização. Entre as dificuldades está o acesso das equipes de saúde. As comunidades indígenas são um dos alvos da semana de vacinação das Américas, uma força-tarefa que começa em todo o continente para ampliar a cobertura vacinal.



