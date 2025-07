Policiais militares são presos por extorsão a comerciantes no Rio Grupo exigia pagamentos em troca de proteção na Baixada Fluminense JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h37 ) twitter

Grupo de PMs é preso por suspeita de extorquir comerciantes em troca de segurança privada no RJ

Na Baixada Fluminense, um grupo de policiais militares foi preso sob suspeita de extorquir comerciantes em troca de segurança privada. A ação ocorria durante o expediente, utilizando recursos da corporação.

Os policiais atuavam no batalhão de Belford Roxo e, segundo a denúncia, entre 2021 e 2024 cobravam valores semanais de diversos estabelecimentos, incluindo postos de combustíveis, restaurantes e uma unidade do DETRAN. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça revelaram que as vítimas eram chamadas de “padrinhos”, com valores como R$100 sendo cobrados por segurança.

Nove dos onze suspeitos foram detidos e levados à corregedoria da Polícia Militar. O Ministério Público investiga o caso, que pode resultar em acusações de corrupção, organização criminosa e peculato devido à estrutura organizada do grupo.

Assista ao vídeo - Grupo de PMs é preso por suspeita de extorquir comerciantes em troca de segurança privada no RJ

