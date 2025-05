Policial baleado em ataque a viatura no extremo leste de São Paulo Criminosos abandonaram veículo usado no crime próximo a uma comunidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h18 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h18 ) twitter

Policial é baleado após viatura se tornar alvo de tiros em avenida no extremo leste de SP

Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros em uma avenida no extremo leste de São Paulo, resultando em um policial ferido. Durante uma patrulha matinal, dois policiais foram surpreendidos por disparos de fuzil feitos por criminosos em um carro. O cabo que dirigia foi atingido e perdeu o controle do veículo, enquanto o major ao lado saiu ileso.

Os criminosos abandonaram o carro usado no ataque a uma curta distância, na entrada de uma comunidade local. Cápsulas de fuzil foram encontradas no veículo apreendido, indicando a possível presença de mais de um atirador. O vídeo do incidente mostra dois homens fugindo do local, e a polícia investiga se um dos suspeitos pediu ajuda à namorada durante a fuga.

O policial ferido está internado em estado estável. Testemunhas e o major presente prestaram depoimentos para auxiliar na investigação.

Assista em vídeo - Policial é baleado após viatura se tornar alvo de tiros em avenida no extremo leste de SP

