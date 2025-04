Polícias de GO, SP e DF realizam operação contra fraudes eletrônicas Quadrilha suspeita de movimentar mais de R$ 3 milhões é alvo de ação policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 23h47 (Atualizado em 15/04/2025 - 23h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícias de GO, SP e DF fazem operação contra grupo suspeito de fraudes eletrônicas

Uma operação conjunta das polícias de Goiás, São Paulo e Distrito Federal resultou na prisão de 11 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha envolvida em fraudes eletrônicas. O grupo é acusado de movimentar mais de R$ 3 milhões através de transações fraudulentas, incluindo um caso em que uma empresária de Goiás teve R$ 500 mil retirados de sua conta.

As autoridades cumpriram 27 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. As investigações revelaram que os criminosos se passavam por funcionários de bancos, contatando as vítimas para alegar problemas em suas contas. Eles instruíam as pessoas a instalarem aplicativos e confirmarem informações, o que permitia que os estelionatários realizassem transferências financeiras.

O caso começou a ser investigado após o prejuízo sofrido por uma empresária em Goiás. A polícia orienta a população a desconfiar de ligações de supostos atendentes de banco e a evitar clicar em links que não sejam dos aplicativos oficiais das instituições financeiras.

Assista em vídeo - Polícias de GO, SP e DF fazem operação contra grupo suspeito de fraudes eletrônicas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!