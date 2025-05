Porto Alegre finalizará plano de proteção contra cheias em 2026 Milhares aguardam novas moradias após enchentes no Rio Grande do Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h34 ) twitter

Prefeitura de Porto Alegre (RS) diz que plano de proteção contra cheias só será concluído em 2026

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou que o plano de proteção contra enchentes será concluído em fevereiro de 2026. Enquanto isso, muitas famílias no estado ainda esperam por novas moradias após as enchentes que afetaram a região. Até maio, mais de duas mil famílias receberão um auxílio mensal devido à destruição de suas casas.

O Ministério das Cidades informou que 10.500 moradias serão destinadas às famílias afetadas, mas, até agora, apenas 1.500 foram beneficiadas pelo programa de compra assistida. Em Muçum, no Vale do Taquari, 80% da área urbana foi inundada, forçando a realocação de cerca de um terço da população para áreas seguras. A cidade está focada em garantir que os moradores tenham suas vidas restabelecidas com segurança e dignidade.

Uma nova legislação instituiu o dia 3 de maio como o dia da superação e da solidariedade, marcando a data em que as enchentes começaram a afetar Porto Alegre. A insegurança sobre o futuro e a conclusão das obras de proteção ainda preocupam os moradores da região.

Assista em vídeo - Prefeitura de Porto Alegre (RS) diz que plano de proteção contra cheias só será concluído em 2026

