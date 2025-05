Portugal inicia notificação de estrangeiros em situação irregular Primeira etapa do governo português afetará mais de 4.500 imigrantes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h14 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h14 ) twitter

Embaixada do Brasil em Portugal quer saber quantos brasileiros terão que deixar o país após medida

O governo português começou a notificar mais de 4.500 estrangeiros em situação irregular, com a expectativa de que até 18 mil imigrantes precisarão deixar o país voluntariamente em um prazo de 20 dias.

A embaixada do Brasil em Portugal está monitorando o impacto dessa medida na comunidade brasileira, que representa uma parte significativa dos estrangeiros no país. No entanto, ainda não se sabe quantos brasileiros serão especificamente afetados pela decisão.

O primeiro-ministro português, Luiz Montenegro, confirmou a ação como parte dos esforços para regularizar a situação migratória no país.

Assista em vídeo - Embaixada do Brasil em Portugal quer saber quantos brasileiros terão que deixar o país após medida

