Sem trégua, chuvas na Bahia fazem 28 cidades entrar em estado de alerta

28 cidades da Bahia estão em alerta por causa da chuva. O acumulado de água, nos últimos dias, foi de cerca de 300 milímetros, quase o total esperado para o mês de maio. Em Santo Amaro, no recôncavo baiano, o dia foi de limpeza para as famílias que tiveram as casas alagadas pela cheia do Rio Subaé. O município decretou emergência, as aulas foram suspensas e 80 famílias estão desabrigadas. O temporal ainda provocou estragos na região metropolitana de Salvador. Na capital baiana, quem mora nas áreas de risco em seis comunidades foi orientado a deixar as residências e se abrigar em local seguro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os fortes ventos vão permanecer no litoral da Bahia.



