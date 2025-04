Portugal responsabiliza Espanha por apagão que afetou a Europa Crise energética causou mortes na Espanha e transtornos em Portugal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h35 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h35 ) twitter

Governo de Portugal culpa a Espanha pelo apagão que atingiu a Europa na segunda (28)

O governo português atribuiu à Espanha a responsabilidade pelo apagão que afetou a Europa, causando interrupções significativas em serviços essenciais. O incidente resultou em cinco mortes na Espanha e deixou passageiros no aeroporto de Lisboa sem conexão, água e acesso a banheiros. A brasileira Marli, que chegava de São Paulo, teve seu voo para Malta cancelado devido à falta de energia.

Após o apagão, o movimento no aeroporto de Lisboa foi intenso, com filas para remarcar voos e localizar bagagens. A energia foi sendo restabelecida gradualmente, permitindo que parte do transporte público voltasse a operar e escolas reabrissem. Apesar disso, a Espanha enfrentou consequências mais graves, incluindo mortes relacionadas à falta de energia.

O primeiro-ministro de Portugal declarou que, embora a origem do problema ainda não esteja clara, tudo indica que começou na Espanha. O governo espanhol não se pronunciou sobre as acusações. A situação gerou instabilidade nas comunicações e transporte, testando a infraestrutura dos dois países.

