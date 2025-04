Portuguesa e Ypiranga jogam no Campeonato Amapaense Partida será no estádio Zerão com transmissão ao vivo pela TV Equinócio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h49 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h49 ) twitter

Portuguesa e Ypiranga se enfrentam pelo Campeonato Amapaense neste sábado (12)

Neste sábado (12), Portuguesa e Ypiranga se enfrentam pelo Campeonato Amapaense no estádio Zerão, famoso por sua localização cortada pela linha do Equador. A TV Equinócio, afiliada da RECORD no Amapá, transmitirá o jogo ao vivo a partir das 16h. O confronto promete movimentar o cenário esportivo local e oferecer uma experiência única devido à peculiar localização geográfica do estádio.

