MEC divulga o ranking das melhores universidades públicas do Brasil, mas notas acendem alerta

O Ministério da Educação divulgou, nesta sexta-feira (11), os resultados do Enade 2023. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior foi aplicado em mais de 1.200 cidades de todo o país. Foram avaliados cursos em instituições públicas e privadas nas áreas da saúde, engenharia e tecnologia. Mais de 406 mil estudantes fizeram as provas em 2023. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) teve a maior nota, seguido pela Unicamp e a UFRGS.



