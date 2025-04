Exército de Israel encontra túnel usado pelo Hamas dentro de uma creche

O exército de Israel encontrou um túnel usado pelos terroristas do Hamas que começava dentro de uma creche. No local também havia explosivos espalhados, montados como armadilhas. O grupo construiu a passagem secreta dentro de uma escola infantil em Rafah, no sul de Gaza. Toda a estrutura foi destruída.



