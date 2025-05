Prazo final para entrega do Imposto de Renda termina amanhã (30) Contribuintes podem enfrentar multas e irregularidades no CPF ao perderem o prazo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h12 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h12 ) twitter

JR Dinheiro: Saiba o que acontece com quem não entregar a declaração do Imposto de Renda

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda encerra-se amanhã (30). Contribuintes que não cumprirem o prazo estão sujeitos a multas que começam em R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Além disso, há risco de ter o CPF negativado e ser incluído no Cadastro de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).

Para facilitar o processo, é recomendável usar a declaração pré-preenchida, que importa dados do ano anterior e oferece prioridade na restituição. Caso o contribuinte não consiga reunir todos os documentos a tempo, é aconselhável enviar uma declaração incompleta e posteriormente corrigir as informações por meio de uma declaração retificadora.

Patrícia Lages destacou que mesmo sem todos os dados disponíveis, entregar uma declaração incompleta evita penalizações maiores. O primeiro lote de restituições será pago nesta sexta-feira (30) e pode ser consultado no site da Receita Federal.

Assista em vídeo - JR Dinheiro: Saiba o que acontece com quem não entregar a declaração do Imposto de Renda

