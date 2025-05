Mais da metade dos alunos de escolas públicas do RJ estuda em áreas dominadas por facções

Mais da metade das crianças e adolescentes de escolas públicas sofre com a violência no Rio de Janeiro. Um relatório divulgado nesta quinta-feira (29) mostrou que mais da metade das crianças e adolescentes de escolas públicas está exposta aos efeitos da violência, na região metropolitana do Rio. São alunos que cursam os ensinos fundamental e médio. 4,4 mil tiroteios ou situações de violência foram registrados perto de colégios. Estudantes da Zona Norte do Rio e da baixada fluminense são os que mais sofrem os efeitos da violência na rotina escolar. Em um ano, as duas regiões contabilizam mais de 2.800 tiroteios.



