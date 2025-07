Prazo para PGR apresentar alegações finais encerra nesta segunda (14) Procuradoria pode solicitar condenação de Bolsonaro e outros sete acusados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h09 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h09 ) twitter

Termina nesta segunda (14) prazo para PGR apresentar alegações sobre suposta tentativa de golpe

O prazo para a Procuradoria Geral da República submeter as alegações finais no caso da suposta tentativa de golpe de Estado termina nesta segunda-feira (14) à meia-noite. O Procurador Geral, Paulo Gonet, poderá solicitar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados.

Os réus incluem o ex-ministro da Casa Civil, General Braga Netto; o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem; o ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno; o ex-ajudante de ordens da Presidência, Tenente-Coronel Mauro Cid; e o ex-ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira.

Após a manifestação da PGR, a defesa de Mauro Cid terá um período de 15 dias para apresentar suas alegações finais. Em seguida, os demais réus também terão 15 dias para suas defesas. Após essas etapas, o ministro Alexandre de Moraes determinará a data do julgamento.

