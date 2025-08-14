Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado por corrupção Marcelo Lima é investigado em esquema milionário envolvendo prefeitura JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, foi afastado por suspeitas de corrupção.

A operação da Polícia Federal revelou um esquema de desvio e lavagem de dinheiro na administração municipal.

Três pessoas foram presas e R$ 3 milhões em várias moedas estrangeiras foram apreendidos durante a operação.

A vice-prefeita Sargento Jéssica Cormic assumiu a administração municipal após o afastamento de Lima.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo após uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo. Ele é suspeito de liderar um esquema de desvio e lavagem de dinheiro na administração municipal.

Mandados de busca e apreensão foram executados em sua residência e em outros locais nas cidades de Santo André, Mauá, Diadema e São Paulo. A investigação teve início quando a Polícia Federal encontrou R$ 12 milhões e US$ 156 mil com Paulo Iran Costa, servidor da Assembleia Legislativa que está foragido. Ele seria o operador financeiro dos crimes que envolvem propinas pagas por empresas contratadas pela prefeitura.

Durante a operação, foram apreendidos R$ 3 milhões em diversas moedas estrangeiras. Três pessoas foram presas, mas suas identidades não foram divulgadas. Embora o Ministério Público tenha solicitado a prisão de Marcelo Lima, a Justiça decidiu apenas pelo seu afastamento do cargo e impôs medidas restritivas como o uso de tornozeleira eletrônica.

Além do prefeito, outros políticos e servidores públicos também foram afastados por suspeita de envolvimento no esquema. A Prefeitura de São Bernardo do Campo comprometeu-se a colaborar com as investigações. O partido Podemos expressou confiança na integridade de Marcelo Lima. Com seu afastamento, a vice-prefeita Sargento Jéssica Cormick assumiu a administração municipal.

Qual foi a razão do afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima?

Marcelo Lima foi afastado do cargo após uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, onde é suspeito de liderar um esquema de desvio e lavagem de dinheiro na administração municipal.

O que foi encontrado durante a operação que levou ao afastamento do prefeito?

Durante a operação, foram encontrados R$ 12 milhões e US$ 156 mil com Paulo Iran Costa, um servidor da Assembleia Legislativa foragido, que é considerado o operador financeiro dos crimes. Também foram apreendidos R$ 3 milhões em diversas moedas estrangeiras.

Quais as consequências imediatas para Marcelo Lima após sua suspeita de corrupção?

Embora o Ministério Público tenha solicitado a prisão de Marcelo Lima, a Justiça decidiu apenas pelo seu afastamento do cargo e impôs medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Quem assumiu a administração municipal após o afastamento de Marcelo Lima?

Após o afastamento de Marcelo Lima, a vice-prefeita Sargento Jéssica Cormick assumiu a administração municipal de São Bernardo do Campo.

