Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado por corrupção
Marcelo Lima é investigado em esquema milionário envolvendo prefeitura
O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo após uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo. Ele é suspeito de liderar um esquema de desvio e lavagem de dinheiro na administração municipal.
Mandados de busca e apreensão foram executados em sua residência e em outros locais nas cidades de Santo André, Mauá, Diadema e São Paulo. A investigação teve início quando a Polícia Federal encontrou R$ 12 milhões e US$ 156 mil com Paulo Iran Costa, servidor da Assembleia Legislativa que está foragido. Ele seria o operador financeiro dos crimes que envolvem propinas pagas por empresas contratadas pela prefeitura.
Durante a operação, foram apreendidos R$ 3 milhões em diversas moedas estrangeiras. Três pessoas foram presas, mas suas identidades não foram divulgadas. Embora o Ministério Público tenha solicitado a prisão de Marcelo Lima, a Justiça decidiu apenas pelo seu afastamento do cargo e impôs medidas restritivas como o uso de tornozeleira eletrônica.
Além do prefeito, outros políticos e servidores públicos também foram afastados por suspeita de envolvimento no esquema. A Prefeitura de São Bernardo do Campo comprometeu-se a colaborar com as investigações. O partido Podemos expressou confiança na integridade de Marcelo Lima. Com seu afastamento, a vice-prefeita Sargento Jéssica Cormick assumiu a administração municipal.
