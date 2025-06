Presidente da Câmara prevê resistência a propostas fiscais do governo Medidas enfrentam oposição no Congresso sem cortes de gastos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h34 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h34 ) twitter

Alternativas ao aumento do IOF devem ter dificuldades de aprovação no Congresso, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que as propostas do governo para substituir o aumento do IOF enfrentarão resistência no Congresso. Ele destacou que tais medidas, que incluem a taxação de títulos anteriormente isentos, são vistas como prejudiciais a setores como o agronegócio e o imobiliário.

A liderança da Câmara já comunicou à equipe econômica que a reação será negativa tanto no Legislativo quanto entre empresários. A preocupação principal é que o governo está propondo aumento de tributos sem apresentar um plano de corte de gastos. Essa abordagem é malvista, pois os setores afetados dependem dos títulos isentos para financiamento em um cenário de juros altos.

O presidente enfatizou que qualquer proposta que eleve impostos sem ajustes fiscais por parte do governo não encontrará apoio entre os parlamentares e o setor produtivo.

