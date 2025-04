Presidente da Comissão Europeia busca diálogo para reduzir tensões comerciais Ursula von der Leyen solicita cooperação entre China e EUA para evitar guerra tarifária JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 00h43 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h43 ) twitter

Ursula von der Leyen pede que China e EUA evitem escalada nas tensões comerciais

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu que a China e os Estados Unidos evitem aumentar as tensões comerciais. Durante uma conversa com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, ela destacou a importância de uma solução negociada e o papel da Europa e da China em apoiar um sistema de comércio livre e justo.

A União Europeia busca uma aliança com a China para conter a guerra tarifária e mitigar os impactos econômicos no continente. O comércio entre a União Europeia e a China movimenta mais de 4,5 trilhões de reais anualmente. Após a conversa, o governo chinês expressou disposição para expandir a cooperação e resolver preocupações por meio do diálogo, mas alertou que retaliaria se os EUA continuassem a impor tarifas.

Enquanto isso, o Japão também tenta negociar. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em nomear representantes para tratar das negociações. As bolsas registraram uma recuperação, com o Nikkei subindo mais de 6%, o Hang Seng mais de 1,5% e índices na Europa também apresentando alta.

Assista em vídeo - Ursula von der Leyen pede que China e EUA evitem escalada nas tensões comerciais

