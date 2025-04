Presidente do INSS demitido após escândalo de fraude bilionária Alessandro Stefanutto deixa o cargo por exigência do presidente Lula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h39 ) twitter

Presidente do INSS é demitido após operação que aponta fraude contra aposentados

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido após uma operação revelar fraudes envolvendo aposentados. A decisão seguiu a exigência do presidente Lula devido ao escândalo que apontou um prejuízo superior a R$ 6 bilhões. Antes da demissão, Stefanutto já havia sido afastado do cargo. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, responsável pela indicação de Stefanutto ao cargo, destacou seu histórico profissional no Tribunal de Justiça de São Paulo e na Receita Federal.

O governo espera acalmar a situação e proteger os aposentados e pensionistas, enquanto as investigações continuam para punir qualquer envolvido nas irregularidades. Stefanutto estava à frente do INSS desde janeiro de 2023 e também atuou como procurador-geral do INSS entre 2011 e 2017. Até agora, não houve resposta da assessoria ou defesa de Stefanutto sobre o caso.

