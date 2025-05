Presidente Lula formaliza assentamento e anuncia investimentos em porto Lula cumpre agenda no Paraná e em Santa Catarina com foco em infraestrutura e desenvolvimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h09 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h09 ) twitter

Presidente Lula visita o Paraná e Santa Catarina para compromissos oficiais

O presidente Lula esteve nos estados do Paraná e Santa Catarina para compromissos oficiais. No Paraná, ele assinou um decreto para a criação de um assentamento de terra beneficiando 450 famílias. Em Santa Catarina, participou de uma cerimônia para a retomada das operações do Porto de Itajaí.

As cidades de Ortigueira e Faxinal, no Paraná, foram palco do anúncio do novo assentamento. À tarde, em Itajaí, Santa Catarina, Lula destacou a importância do porto, que receberá um investimento de 844 milhões de reais. Os recursos visam melhorar a segurança, a eficiência logística e ampliar a capacidade de movimentação de cargas do porto.

