Preso suspeito de integrar quadrilha que assaltou mansões em São Paulo Criminosos levaram R$ 1,5 milhão em joias e objetos de valor nos Jardins JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h32 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h32 )

Novas imagens mostram ação de criminosos durante assaltos a casas de alto padrão em SP

Um suspeito foi detido em São Paulo por suposta participação em um grupo especializado em roubos a residências de luxo. A ação criminosa ocorreu em uma casa localizada nos Jardins, bairro nobre da cidade. Os assaltantes utilizaram um controle remoto clonado para acessar a propriedade e fugiram com R$1,5 milhão em joias, objetos e dinheiro.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da invasão, mostrando quatro assaltantes entrando na garagem com um veículo. Durante o assalto, um dos criminosos estava ao telefone, possivelmente recebendo orientações de um cúmplice do lado de fora. A polícia identificou rapidamente os quatro envolvidos; três já foram capturados.

Felipe Moreira Duarte foi preso recentemente após ter sido liberado da prisão, onde cumpriu uma sentença de seis anos por roubo. Outro suspeito foi localizado graças ao rastreamento de fones de ouvido levados durante o roubo. Weverton Rodrigues Soares da Silva ainda está foragido.

Paralelamente, a polícia investiga outra quadrilha liderada por Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro. Imagens inéditas mostram este grupo invadindo uma residência no Morumbi com um dos criminosos portando uma arma que parece ser um fuzil. As defesas dos suspeitos não foram localizadas para comentar o caso.

