Presos do regime semiaberto em MG furtam carga de caminhões Detentos aproveitam parada de ônibus para realizar furtos na BR-040 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h23 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h23 )

Presos do regime semiaberto furtam o carregamento de três caminhões em MG

Em Minas Gerais, um grupo de 25 detentos do regime semiaberto foi detido após furtar o carregamento de três caminhões. O incidente ocorreu quando eles retornavam do trabalho em um ônibus penitenciário que parou em um posto de combustíveis na BR-040 para uma refeição. Durante a parada, os presos deixaram o veículo e arrombaram três carretas estacionadas, levando itens como tanquinhos de lavar roupa e cosméticos.

O motorista do ônibus relatou à polícia que foi ameaçado pelos detentos e continuou a viagem até ser interceptado pela polícia militar pouco tempo depois. Parte dos produtos foi recuperada; no entanto, suspeita-se que o restante foi deixado para que familiares dos presos recolhessem.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais afirmou que a parada contraria as regras do termo de cooperação com o sistema prisional. Como resultado, os presos envolvidos devem retornar ao regime fechado.

