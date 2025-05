Previsão do tempo alerta para ciclone extratropical no Sul Ciclone provoca chuvas e ventos fortes no Rio Grande do Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h08 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h08 ) twitter

Saiba qual é a previsão do tempo para esta quinta (29)

A previsão do tempo para esta quinta-feira indica temporais no leste e litoral do Rio Grande do Sul devido à presença de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha. Porto Alegre deve enfrentar chuvas e ventos fortes, com mínima de 8°C ao amanhecer.

Em São Paulo, a chuva é esperada apenas pela manhã, com temperaturas mínimas à noite em torno de 13°C. Brasília terá tempo firme e ensolarado. O ar polar deve ganhar força sobre o Centro-Sul do país, espalhando o frio. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, a frente fria traz nuvens de chuva. Curitiba terá mínima de 5°C, enquanto no Rio de Janeiro a mínima será de 19°C. Cuiabá, Recife e Porto Velho terão mínimas de 15°C, 24°C e 23°C, respectivamente.

No Centro-Oeste, Rio Verde em Goiás terá clima predominantemente ensolarado nos próximos dias, mas uma mudança brusca nas temperaturas é esperada, com máximas variando de 20°C na quinta-feira a 29°C no sábado. Em Fortaleza, Ceará, até sábado, o sol predomina com possibilidade de chuva passageira e máximas entre 30°C e 31°C.

