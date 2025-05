Previsão do tempo aponta instabilidade e frio em São Paulo Dia das Mães será marcado por clima instável e temperaturas amenas na capital paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h28 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h28 ) twitter

Confira a previsão do tempo para este domingo (11)

Neste domingo (11), Dia das Mães, São Paulo terá clima instável com previsão de chuva até o final do dia. As temperaturas variam de 19 graus pela manhã a 15 graus à noite. A semana começa fria com chance de garoa, com o sol reaparecendo na terça-feira (13).

No interior paulista, temporais foram registrados com nuvens carregadas se espalhando de Mato Grosso do Sul até São Paulo. A frente fria avança para o Espírito Santo, trazendo chuva e ar frio ao Sul e Sudeste. Em contraste, Mato Grosso, Goiás e Tocantins terão tempo seco.

Para Londrina, no Paraná, previsão de sol entre nuvens sem chuva. Porto Velho, Rondônia, terá clima abafado com pancadas rápidas à tarde.

Assista em vídeo - Confira a previsão do tempo para este domingo (11)

