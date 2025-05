Previsão do Tempo: chuvas no Norte e Nordeste Sol predomina no Sul e Sudeste com temperaturas baixas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h10 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira a previsão do tempo para esta sexta (2)

A previsão do tempo para esta sexta-feira indica pouca chuva nas regiões Centro-Sul do Brasil, enquanto a Bahia enfrenta temporais. No Norte e Nordeste, a chuva persiste e o clima será abafado. Em outras regiões, o sol estará presente durante o dia.

As temperaturas matinais continuam baixas devido a uma massa de ar frio que afeta principalmente as regiões Sul e Sudeste. A neblina é esperada no início da manhã em cidades como Curitiba e Rio de Janeiro, mas o sol deve aparecer em seguida. Na Bahia, a chuva se concentra no litoral devido a uma frente fria, elevando os riscos de deslizamentos e enchentes entre Porto Seguro e Salvador. No Norte do país, o clima quente combinado com a umidade provoca pancadas de chuva com relâmpagos à tarde.

Assista em vídeo - Confira a previsão do tempo para esta sexta (2)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!