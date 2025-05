Previsão do tempo indica calor intenso no Centro-Sul do Brasil Bloqueio atmosférico mantém altas temperaturas até sábado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h11 ) twitter

Saiba qual é a previsão do tempo para esta terça (6)

Um bloqueio atmosférico está impedindo a formação de nuvens de chuva no Centro-Sul do Brasil nesta semana, resultando em elevação das temperaturas até sábado. As áreas mais afetadas incluem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas podem ficar até cinco graus acima da média.

Em Salvador, mesmo com a diminuição das chuvas, o solo encharcado mantém alto o risco de deslizamentos. Em contraste, a capital paulista terá dias ensolarados com máximas de 30 graus e sem previsão de chuva.

A chuva forte se concentra em Pernambuco, Bahia e Alagoas, enquanto áreas de instabilidade são visíveis nas imagens de satélite. Amanhã, ventos no interior afastarão as nuvens carregadas da região Centro-Sul, garantindo tempo seco e ensolarado.

As previsões para outras cidades incluem Porto Alegre com máxima de 28 graus, Rio de Janeiro com 30 graus, Brasília com 27 graus e Porto Velho com 32 graus.

Assista em vídeo - Saiba qual é a previsão do tempo para esta terça (6)

