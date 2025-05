Programa Mais Médicos abre 3,1 mil vagas; inscrições vão até quinta (8)

Começaram nesta segunda-feira (05) e vão até quinta-feira (08) as inscrições para o programa “Mais Médicos”. São mais de três mil vagas em mais de 1600 municípios. As inscrições podem ser feitas no site maismedicos.saude.gov.br. O programa paga salários para levar médicos às regiões mais remotas do país.



