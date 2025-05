Previsão do tempo indica chuva e possível neve no Sul do Brasil Frente fria avança trazendo instabilidade climática para a região Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h30 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h30 ) twitter

Veja qual é a previsão do tempo para esta quarta (28)

Os municípios do Rio Grande do Sul enfrentaram transtornos devido aos temporais. A previsão indica continuidade das chuvas até a madrugada desta quarta-feira (27). À tarde, as precipitações se tornam mais localizadas com destaque para a queda nas temperaturas devido ao avanço de uma massa de ar polar. Há possibilidade de precipitação invernal, incluindo chuva congelada e neve nas serras Gaúcha e Catarinense.

Em São Paulo, o dia será ensolarado com pancadas de chuva à noite, atingindo até 27 graus. No Rio de Janeiro e em Palmas, o tempo permanece firme e quente com máximas de 31 e 33 graus. A frente fria continuará avançando para o Norte do país, enquanto o Sul enfrenta mais um dia de tempestades.

Porto Alegre terá máxima de 20 graus à tarde. Belo Horizonte, Campo Grande, João Pessoa e Belém terão temperaturas variando entre 25 e 33 graus. Em Cacoal, Rondônia, há alerta de temporais com máximas de 29 graus. Em Uberlândia, Minas Gerais, o tempo permanece firme até sexta-feira com variações entre 22 e 28 graus.

