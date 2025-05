Polícia prende 24 suspeitos de quadrilha que promovia falsos leilões de veículos na internet

Cerca de 250 pessoas foram vítimas de golpes praticados por uma organização criminosa que, nesta terça-feira (27), foi alvo da segunda fase da operação Martelo Virtual. 24 pessoas foram presas e quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Os investigados tiveram 86 imóveis bloqueados e 506 veículos apreendidos. As investigações começaram há cerca de um ano, com a investigação de uma denúncia, em Frutal, no Triângulo Mineiro. A polícia descobriu que a quadrilha tem ramificações no país inteiro e fez vítimas em pelo menos oito estados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!