Previsão do tempo indica chuvas e frio em várias regiões do Brasil Alerta de temporais no Nordeste e Norte, e frio intenso em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h03 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h03 ) twitter

Alerta de chuva: veja como fica o tempo pelo Brasil nesta sexta (13)

O Brasil enfrenta alerta de temporais que devem atingir principalmente a costa leste do Nordeste e a região Norte. Em São Paulo, as temperaturas prometem cair, com mínimas de 8°C, podendo marcar o recorde de frio do ano. O tempo permanece seco na sexta (13) e sábado (14), mas a chuva retorna no domingo (15).

Na quinta-feira, a região Norte já registrou chuvas significativas. Uma área de baixa pressão sobre o Paraguai deve trazer instabilidades para o Sul e Mato Grosso do Sul. Entre Aracaju e Salvador, uma frente fria avança, trazendo nuvens carregadas. Há também previsão de geadas no Sul, sul de Minas Gerais e Serra da Mantiqueira.

As temperaturas variam nas capitais: Florianópolis e Belo Horizonte devem alcançar 20°C, enquanto Campo Grande chega a 26°C. Em Natal, o calor atinge 29°C e Manaus pode registrar até 30°C. Em Araquari, Santa Catarina, o sol aparece, mas há previsão de pancadas de chuva, com máximas de 20°C na sexta-feira, subindo para 22°C no fim de semana.

