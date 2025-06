Previsão do tempo indica chuvas intensas no norte do Brasil nesta quarta-feira Alta umidade afeta especialmente Amazonas e Roraima; sul enfrenta frio intenso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h06 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h06 ) twitter

Previsão do tempo: norte do Brasil tem alerta de chuvas para esta quarta (11)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (11) destaca um alerta de chuvas intensas na região Norte do Brasil, especialmente entre o Amazonas e Roraima, devido à alta umidade. Em Curitiba, espera-se um dia de céu aberto com neblina pela manhã, atingindo uma máxima de 16 graus. Na capital paulista, a previsão é de chuva fraca à tarde, com temperatura máxima de 17 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo deve permanecer instável, com pancadas de chuva a qualquer momento e máxima de 22 graus.

No Sul do país, a combinação de ventos e ar polar mantém o clima firme e as temperaturas baixas, com possibilidade de geada no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre o nordeste de Minas Gerais e o sul da Bahia, uma frente fria pode provocar chuvas fortes.

Porto Alegre terá uma manhã gelada com apenas 6 graus. Em Belo Horizonte e Campo Grande, as mínimas giram em torno de 13 graus. No Recife, espera-se cerca de 24 graus enquanto em Rio Branco os termômetros podem marcar até 20 graus.

