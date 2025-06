Atacante Raphinha é novidade na seleção brasileira em jogo contra o Paraguai nesta terça (10)

A seleção fez o último treino antes do jogo de amanhã (10), que pode classificar o Brasil para a próxima Copa do Mundo. O jogo contra o Paraguai, na Neo Química Arena, coincide com o aniversário do técnico Carlo Ancelotti e o italiano vai mexer na equipe. Raphinha volta ao time. Carlo Ancelotti considera que deixar o time do Brasil competitivo até a copa é uma missão possível e a pressão que existe pelo hexa é normal para ele.



