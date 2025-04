Previsão do tempo indica clima variado em diferentes regiões do Brasil Chuva e sol devem marcar o clima em várias partes do país até sexta-feira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h03 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h03 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta quinta (17)

Até sexta-feira, espera-se que grande parte de Minas Gerais continue enfrentando chuvas. Em São Paulo, a previsão é de instabilidades logo pela manhã, com temperaturas chegando a 26ºC. No Rio de Janeiro, a tarde pode ser marcada por chuvas intensas, com termômetros atingindo até 30ºC. Manaus, por outro lado, deve ter um dia ensolarado, sem previsão de chuva.

As imagens de satélite mostram instabilidades climáticas espalhadas pelo país. A umidade proveniente do Norte deve trazer nuvens de chuva para estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste nesta quinta-feira. No Amapá, a interação de ventos de ambos os hemisférios aumenta a possibilidade de temporais.

Em outras cidades, como Florianópolis e Vitória, as temperaturas devem alcançar 27ºC, enquanto Brasília pode registrar até 26ºC. João Pessoa e Porto Velho devem ter máximas de 30ºC e 32ºC, respectivamente. Em Cáceres, Mato Grosso, o sol deve aparecer, mas há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento, com temperaturas chegando a 31ºC nesta quinta-feira.

