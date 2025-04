Previsão do tempo indica instabilidades no feriado Regiões do Brasil enfrentam chuvas intensas a partir de sexta-feira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 01h07 (Atualizado em 18/04/2025 - 01h07 ) twitter

Confira a previsão do tempo para o feriado desta sexta-feira (18)

O interior do Nordeste deve continuar com clima estável até domingo. Em grande parte do Brasil, as condições climáticas se tornam mais instáveis a partir de sexta-feira. Em São Paulo, a previsão é de chuvas fortes até sábado, com temperaturas variando entre 26ºC e 27ºC. No domingo, a chuva se torna esparsa e a temperatura pode cair para 22ºC.

No Rio de Janeiro, a sexta-feira será ensolarada, com temperaturas atingindo 30ºC. No entanto, no sábado, há previsão de chuvas fortes acompanhadas de raios, com a máxima chegando a 31ºC. No domingo, o tempo permanece instável. Na quinta-feira, Espírito Santo e Minas Gerais já enfrentaram chuvas intensas.

Atualmente, há precipitações no estado do Amapá e no interior do Sudeste. Na sexta-feira, uma nova frente fria deve provocar instabilidades no Rio Grande do Sul, com alerta de chuvas fortes entre São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Porto Alegre terá uma tarde com 27ºC, enquanto Belo Horizonte e Campo Grande devem registrar 26ºC. Fortaleza pode chegar a 31ºC, e Rio Branco a 30ºC.

Em Bituruna, Paraná, há previsão de chuvas rápidas até sábado, com máximas entre 22ºC e 24ºC. No domingo, o sol reaparece sem previsão de chuva. Em Miraí, Minas Gerais, o sol surge entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e máximas de 26ºC a 27ºC.

